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Месть Моуриньо. Рома - Буде/Глимт 4:0. Видео голов и обзор матча

Зарубежные
(1 голосов)

Римляне - в полуфинале Лиги конференций

Месть Моуриньо. Рома - Буде/Глимт 4:0. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Silvia Lore

Новина українською

"Буде/Глимт" поиздевался над "Ромой" осенью в группе, выиграв дома 6:1; затем норвежцы еще и в первом четвертьфинале добились над "Волками" победы 2:1.

И вот, наконец, пришел час мести команды Жозе Моуриньо. Сегодня она камня на камене не оставила от защиты андердога; особенно старался Николо Дзаньоло, оформивший симпатичный хет-трик. Теперь "Рома" в полуфинале Лиги конференций - и это пока главный успех Моуриньо в Риме.

1/4 финала ЛК, ответный матч. "Рома" - "Буде/Глимт" - 4:0

Голы: Абрахам, 5, Дзаньоло, 23, 29, 49

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В статье: Рома (Рим) Будё-Глимт
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