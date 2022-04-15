Месть Моуриньо. Рома - Буде/Глимт 4:0. Видео голов и обзор матча
Римляне - в полуфинале Лиги конференций
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Silvia Lore
"Буде/Глимт" поиздевался над "Ромой" осенью в группе, выиграв дома 6:1; затем норвежцы еще и в первом четвертьфинале добились над "Волками" победы 2:1.
И вот, наконец, пришел час мести команды Жозе Моуриньо. Сегодня она камня на камене не оставила от защиты андердога; особенно старался Николо Дзаньоло, оформивший симпатичный хет-трик. Теперь "Рома" в полуфинале Лиги конференций - и это пока главный успех Моуриньо в Риме.
1/4 финала ЛК, ответный матч. "Рома" - "Буде/Глимт" - 4:0
Голы: Абрахам, 5, Дзаньоло, 23, 29, 49
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