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Главный герой - судья. Атлетико - Эспаньол 2:1. Видео голов и обзор матча

Зарубежные
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Победный мяч был забит на 99-й минуте!

Главный герой - судья. Атлетико - Эспаньол 2:1. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Oscar J. Barroso/Europa Press

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Чемпион Испании выглядел устало после тяжелой игры с "Ман Сити" на неделе; "Эспаньол" тоже не спешил брать быка за рога. В итоге на первый план решил выйти арбитр Хорхе Фигероа Васкес.

Если бы не его решения, матч точно был бы скучнее, а так мы получили вулкан эмоций. И удаление Жоффрея Кондогбья, приведшее к голу от де Томаса, и пенальти за игру рукой самого де Томаса на 95-й минуте - максимально спорные. В испанских СМИ уже настоящий пожар.

32-й тур Примеры. "Атлетико" - "Эспаньол" - 2:1

Голы: Карраско, 52, 90+9 (с пенальти) - де Томас, 74

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В статье: Атлетико (Мадрид) Эспаньол (Барселона)
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