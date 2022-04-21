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Антирекорд Карима, красота от резервистов. Осасуна - Реал 1:3. Видео голов и обзор матча

Зарубежные
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"Сливочные" уже в 4 очках от чемпионства

Антирекорд Карима, красота от резервистов. Осасуна - Реал 1:3. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Ion Alcoba/Quality Sport Images

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Карло Анчелотти сегодня дал отдохнуть основной тройке полузащитников и Винисиусу, но это не помешало "Реалу" победить на "Эль Садаре" - резервисты Камавинга, Себальос и Родриго выдали мощный матч.

Также из любопытного отмечаем антирекорд Карима Бензема - он умудрился не реализовать два пенальти на 7 минут! Ничего подобного в Примере не случалось с далекого 2006 года.

33-й тур Примеры. "Осасуна" - "Реал Мадрид" - 1:3

Голы: Будимир, 13 - Алаба, 12, Асенсио, 45, Васкес, 90+5

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В статье: Реал (Мадрид) Осасуна (Памплона)
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