Антирекорд Карима, красота от резервистов. Осасуна - Реал 1:3. Видео голов и обзор матча

Карло Анчелотти сегодня дал отдохнуть основной тройке полузащитников и Винисиусу, но это не помешало "Реалу" победить на "Эль Садаре" - резервисты Камавинга, Себальос и Родриго выдали мощный матч.

Также из любопытного отмечаем антирекорд Карима Бензема - он умудрился не реализовать два пенальти на 7 минут! Ничего подобного в Примере не случалось с далекого 2006 года.

33-й тур Примеры. "Осасуна" - "Реал Мадрид" - 1:3

Голы: Будимир, 13 - Алаба, 12, Асенсио, 45, Васкес, 90+5