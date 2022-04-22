По конспектам Симеоне. Реал Сосьедад - Барселона 0:1. Видео гола и обзор матча
Каталонцы сыграли в стиле "Матрасников"
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Juan Manuel Serrano Arce
"Барселона" прервала серию неудач тяжелейшей победой на "Аноэте", добытой в лучших традициях "Атлетико" Диего Симеоне. "Кулес" много страдали в защите, тянули время, а забили единственным ударом в створ ворот.
Героем матча формально стал автор гола Обамеянг, но также отмечаем один из лучших матчей в сезоне для Марка-Андре тер Штегена - он сегодня переиграл форвардов "Ла Реала" вчистую.
33-й тур Примеры. "Реал Сосьедад" - "Барселона" - 0:1
Гол: Обамеянг, 11
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