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По конспектам Симеоне. Реал Сосьедад - Барселона 0:1. Видео гола и обзор матча

Зарубежные
(1 голосов)

Каталонцы сыграли в стиле "Матрасников"

По конспектам Симеоне. Реал Сосьедад - Барселона 0:1. Видео гола и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Juan Manuel Serrano Arce

Новина українською

"Барселона" прервала серию неудач тяжелейшей победой на "Аноэте", добытой в лучших традициях "Атлетико" Диего Симеоне. "Кулес" много страдали в защите, тянули время, а забили единственным ударом в створ ворот.

Героем матча формально стал автор гола Обамеянг, но также отмечаем один из лучших матчей в сезоне для Марка-Андре тер Штегена - он сегодня переиграл форвардов "Ла Реала" вчистую.

33-й тур Примеры. "Реал Сосьедад" - "Барселона" - 0:1

Гол: Обамеянг, 11

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В статье: Реал Сосьедад (Сан-Себастьян) Барселона
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