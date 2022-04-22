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Роналду, Энрике и другие футболисты, которые пережили смерть собственного ребенка - ВИДЕО

Зарубежные
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Трагедии случаются и в семьях футболистов

Роналду, Энрике и другие футболисты, которые пережили смерть собственного ребенка - ВИДЕО

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Дети – это главная ценность в жизни родителей. Люди могут не иметь кучу денег, дорогих авто, роскошных домов, мечтательной работы и верных друзей, однако все равно быть счастливыми. Ведь каждый день, возвращаясь домой, они видят тех, ради которых стоит жить, работать, покорять новые вершины.

Возвращаясь домой, люди видят смысл целой жизни — своих детей. И для каждого родителя, для каждой семьи, эта жизнь теряет всякий смысл, если дети умирают.

В новом видео на канале Фолстен вы услышите истории футболистов, переживших смерть собственного ребенка.

Конечно, автор не обошел смерть сына Криштиану Роналду, так что досмотрите этот ролик до конца!

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В статье: Криштиану Роналду Фолстен
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