Роналду, Энрике и другие футболисты, которые пережили смерть собственного ребенка - ВИДЕО

Дети – это главная ценность в жизни родителей. Люди могут не иметь кучу денег, дорогих авто, роскошных домов, мечтательной работы и верных друзей, однако все равно быть счастливыми. Ведь каждый день, возвращаясь домой, они видят тех, ради которых стоит жить, работать, покорять новые вершины.

Возвращаясь домой, люди видят смысл целой жизни — своих детей. И для каждого родителя, для каждой семьи, эта жизнь теряет всякий смысл, если дети умирают.

В новом видео на канале Фолстен вы услышите истории футболистов, переживших смерть собственного ребенка.