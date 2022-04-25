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У Хави большие проблемы. Барселона - Райо Вальекано 0:1. Видео гола и обзор матча

Зарубежные
(1 голосов)

Сенсация на "Камп Ноу"

У Хави большие проблемы. Барселона - Райо Вальекано 0:1. Видео гола и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: David S. Bustamante/Soccrates

Новина українською

Просто зафиксируйте: до сегодняшнего дня у "Райо Вальекано" была одна победа в Ла Лиге в 2022 году. Теперь их две.

Касательно "Барсы", то она проиграла 3-й раз в 4 последних матчах. У команды Хави не работает ничего - защита привозит, атака не забивает, даже Бускетс сегодня наделал аномальное количество ошибок. Кажется, "Кулес" надо отдых - они выдохлись, долго играя на два фронта одним составом.

21-й тур Примеры. "Барселона" - "Райо Вальекано" - 0:1

Гол: Альваро Гарсия, 7

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В статье: Барселона Райо Вальекано (Мадрид)
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