У Хави большие проблемы. Барселона - Райо Вальекано 0:1. Видео гола и обзор матча

Просто зафиксируйте: до сегодняшнего дня у "Райо Вальекано" была одна победа в Ла Лиге в 2022 году. Теперь их две.

Касательно "Барсы", то она проиграла 3-й раз в 4 последних матчах. У команды Хави не работает ничего - защита привозит, атака не забивает, даже Бускетс сегодня наделал аномальное количество ошибок. Кажется, "Кулес" надо отдых - они выдохлись, долго играя на два фронта одним составом.

21-й тур Примеры. "Барселона" - "Райо Вальекано" - 0:1

Гол: Альваро Гарсия, 7