Зря не выпустили Ярмоленко. Вест Хэм - Айнтрахт 1:2. Видео голов и обзор матча

После прохода "Барселоны" "Айнтрахту" некого бояться в Лиге Европы, что он ярко доказал в Лондоне. Быстрые атаки, короткие передачи, сильные стандарты - вот немецкий рецепт победы над "Вест Хэмом".

Наш Андрей Ярмоленко, ранее выручивший "Молотобойцев" с "Севильей", просидел весь матч в запасе. Дэвид Мойес использовал только одну замену из пяти - странное решение, учитывая ситуацию на поле.

1/2 финала ЛЕ. "Вест Хэм" - "Айнтрахт" - 1:2

Голы: Антонио, 21 - Кнауфф, 1, Камада, 54