Зря не выпустили Ярмоленко. Вест Хэм - Айнтрахт 1:2. Видео голов и обзор матча
"Молотобойцы" проиграли в первом полуфинале ЛЕ
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Charlotte Wilson/Offside/Offside
После прохода "Барселоны" "Айнтрахту" некого бояться в Лиге Европы, что он ярко доказал в Лондоне. Быстрые атаки, короткие передачи, сильные стандарты - вот немецкий рецепт победы над "Вест Хэмом".
Наш Андрей Ярмоленко, ранее выручивший "Молотобойцев" с "Севильей", просидел весь матч в запасе. Дэвид Мойес использовал только одну замену из пяти - странное решение, учитывая ситуацию на поле.
1/2 финала ЛЕ. "Вест Хэм" - "Айнтрахт" - 1:2
Голы: Антонио, 21 - Кнауфф, 1, Камада, 54
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