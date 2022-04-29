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Зря не выпустили Ярмоленко. Вест Хэм - Айнтрахт 1:2. Видео голов и обзор матча

Зарубежные
(1 голосов)

"Молотобойцы" проиграли в первом полуфинале ЛЕ

Зря не выпустили Ярмоленко. Вест Хэм - Айнтрахт 1:2. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Charlotte Wilson/Offside/Offside

Новина українською

После прохода "Барселоны" "Айнтрахту" некого бояться в Лиге Европы, что он ярко доказал в Лондоне. Быстрые атаки, короткие передачи, сильные стандарты - вот немецкий рецепт победы над "Вест Хэмом".

Наш Андрей Ярмоленко, ранее выручивший "Молотобойцев" с "Севильей", просидел весь матч в запасе. Дэвид Мойес использовал только одну замену из пяти - странное решение, учитывая ситуацию на поле.

1/2 финала ЛЕ. "Вест Хэм" - "Айнтрахт" - 1:2

Голы: Антонио, 21 - Кнауфф, 1, Камада, 54

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В статье: Айнтрахт (Франкфурт-на-Майне) Вест Хэм Юнайтед (Лондон)
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