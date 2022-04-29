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День ляпов и голов. Фейенорд - Марсель 3:2. Видео голов и обзор матча

Зарубежные
(1 голосов)

Перестрелка в пользу хозяев "Де Куйпа"

День ляпов и голов. Фейенорд - Марсель 3:2. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: ANP MAURICE VAN STEEN

Новина українською

Первый полуфинал Лиги конференций оставил двоякое впечатление. С одной стороны, команды подарили шоу - с нервом, драматургией и частыми поводами хвататься за голову. С другой - уровень игры был довольно невысок.

Те и другие грешили ошибками в простых ситуациях даже у своих ворот. Просто пересмотрите победный гол "Фейе": "Марсель" умудрился подарить мяч сопернику через 10 секунд после розыгрыша с центра поля!

1/2 финала ЛК. "Фейенорд" - "Марсель" - 3:2

Голы: Дессерс, 18, 46, Синистерра, 20 - Дьенг, 28, Жерсон, 40

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В статье: Марсель Фейеноорд (Роттердам)
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