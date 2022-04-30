Гениальный штрафной экс-звезды УПЛ. Севилья - Кадис 1:1. Видео голов и обзор матча
Лукас Перес по-прежнему на высоте
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Fran Santiago
Если "Кадис" сохранит прописку в элите, за это надо будет благодарить Лукаса Переса и менеджеров, которые привезли его в январе из "Эльче". В последних 5 турах у экс-игрока "Карпат" три гола!
Сегодня 33-летний ветеран феноменально исполнил штрафной, закрутив с левой ноги мяч в ближнюю девятку из неудобной для левши позиции. Идущая второй в Ла Лиге "Севилья" явно не ожидала такого поворота и вынужденно согласилась на ничью.
34-й тур. "Севилья" - "Кадис" - 1:1
Голы: Эн-Несири, 7 - Лукас Перес, 66
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