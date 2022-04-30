  1. UA-Футбол ⚽
  2. Видео
  3. Зарубежные
  4. Гениальный штрафной экс-звезды УПЛ. Севилья - Кадис 1:1. Видео голов и обзор матча
В тренде

Гениальный штрафной экс-звезды УПЛ. Севилья - Кадис 1:1. Видео голов и обзор матча

Зарубежные
(1 голосов)

Лукас Перес по-прежнему на высоте

Гениальный штрафной экс-звезды УПЛ. Севилья - Кадис 1:1. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Fran Santiago

Новина українською

Если "Кадис" сохранит прописку в элите, за это надо будет благодарить Лукаса Переса и менеджеров, которые привезли его в январе из "Эльче". В последних 5 турах у экс-игрока "Карпат" три гола!

Сегодня 33-летний ветеран феноменально исполнил штрафной, закрутив с левой ноги мяч в ближнюю девятку из неудобной для левши позиции. Идущая второй в Ла Лиге "Севилья" явно не ожидала такого поворота и вынужденно согласилась на ничью.

34-й тур. "Севилья" - "Кадис" - 1:1

Голы: Эн-Несири, 7 - Лукас Перес, 66

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Севилья Лукас Перес Кадис
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 300 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде