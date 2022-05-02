Унижение в дерби. Марсель - Лион 0:3. Видео голов и обзор матча
Полный провал провансальцев
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Jonathan Moscrop
Понятно, что "Марсель" был уставшим после полуфинала Лиги конференций, а "Лион" готовился всю неделю, но, послушайте, проигрывать дома дерби Олимпико со счетом 0:3 - это ни в какие ворота.
"Ткачи" в целом проводят сезон намного слабее южан, но сегодня их смена поколений пошла им только в плюс - 19-летний Кастелло Люкеба открыл счет в матче, а 18-летний Мало Густо придумал второе взятие ворот. Да, впереди год без еврокубков, но с такой молодежью у "Лиона" точно есть будущее.
35-й тур Лиги 1. "Марсель" - "Лион" - 0:3
Голы: Люкеба, 55, Дембеле, 76, Токо-Экамби, 88
Популярное сейчас
- Раненый зверь вдвойне опаснее. АПЛ. Эвертон – Челси 1:0
- Шахтёр расписал результативную ничью с Хайдуком. У хорватов капитанил 17-летний украинец
- "Давай к нам на Донбасс, здесь водка, пиво, квас". Путинский прихвостень Рогозин обратился к Анжелине Джоли
- Гол пятой из-за пределов штрафной как апогей феерии. ВИДЕО обзор матча Бенфика – Барселона
- Житель Мариуполя со своей собакой за 5 дней пешком дошел до Запорожья - ФОТО
- Украинская находчивость! Остатки российских бомб всегда можно использовать в качестве мангала. ФОТО
Новости по теме
- 10:30 Зарубежные Колено, агент или семья? Как срывали 53-миллионный трансфер Фекира в Ливерпуль
- 06:35 Украинские Вылет Барселоны из Лиги Европы, дата матча Шотландия - Украина. Главные новости за 14 апреля
- 06:35 Украинские Вылет Динамо U-19, Барселона и Аталанта без побед в Лиге Европы. Главные новости за 7 апреля