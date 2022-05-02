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Унижение в дерби. Марсель - Лион 0:3. Видео голов и обзор матча

Зарубежные
(1 голосов)

Полный провал провансальцев

Унижение в дерби. Марсель - Лион 0:3. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Jonathan Moscrop

Новина українською

Понятно, что "Марсель" был уставшим после полуфинала Лиги конференций, а "Лион" готовился всю неделю, но, послушайте, проигрывать дома дерби Олимпико со счетом 0:3 - это ни в какие ворота.

"Ткачи" в целом проводят сезон намного слабее южан, но сегодня их смена поколений пошла им только в плюс - 19-летний Кастелло Люкеба открыл счет в матче, а 18-летний Мало Густо придумал второе взятие ворот. Да, впереди год без еврокубков, но с такой молодежью у "Лиона" точно есть будущее.

35-й тур Лиги 1. "Марсель" - "Лион" - 0:3

Голы: Люкеба, 55, Дембеле, 76, Токо-Экамби, 88

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В статье: Лион Марсель
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