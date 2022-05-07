С Шевченко так не получалось. Дженоа - Ювентус 2:1. Видео голов и обзор матча
Сенсационный камбэк аутсайдера в матче с грандом
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Giuseppe Maffia/NurPhoto
"Ювентус" уже готовился праздновать дежурную победу, когда "Дженоа" внезапно проснулась и, начиная с 87-й минуты забила дважды, перевернув вообще все.
Зимой, когда командой руководил Андрей Шевченко, "Грифонам" такие фокусы не удавались. Теперь же они всего лишь в одном очке от спасительной 17-й строчки в таблице. Прогресс!
36-й тур Серии А. "Дженоа" - "Ювентус" - 2:1
Голы: Гудмундссон, 87, Кришито, 90+6 (с пенальти) - Дибала, 48
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Украинские защитники освободили пять населенных пунктов на Харьковщине
- Их там нет: в Кремле не располагают информацией о судьбе фрегата Макаров
- СМИ: В зоне риска два клуба УПЛ. Оболонь думает о повышение в классе
- Комедия в Болгарии: футболист специально упал с носилок, пытаясь потянуть время
- Киевский ресторан готовит оригинальную акцию ко дню смерти путина. ФОТО
- Житель Мариуполя со своей собакой за 5 дней пешком дошел до Запорожья - ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти