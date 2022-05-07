С Шевченко так не получалось. Дженоа - Ювентус 2:1. Видео голов и обзор матча

"Ювентус" уже готовился праздновать дежурную победу, когда "Дженоа" внезапно проснулась и, начиная с 87-й минуты забила дважды, перевернув вообще все.

Зимой, когда командой руководил Андрей Шевченко, "Грифонам" такие фокусы не удавались. Теперь же они всего лишь в одном очке от спасительной 17-й строчки в таблице. Прогресс!

36-й тур Серии А. "Дженоа" - "Ювентус" - 2:1

Голы: Гудмундссон, 87, Кришито, 90+6 (с пенальти) - Дибала, 48