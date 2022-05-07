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Как Тузик грелку. Мальорка - Гранада 2:6. Видео голов и обзор матча

Зарубежные
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Огненное шоу от аутсайдеров

Как Тузик грелку. Мальорка - Гранада 2:6. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Cristian Trujillo/Quality Sport Images

Новина українською

В лобовом поединке двух борцов за выживание "Гранада" не просто добилась победы, но и унизила "Мальорку" на ее же поле, где островитяне собирают львиную долю очков.

Успех позволил "Гранаде" обойти соперника и в таблице тоже - это, пожалуй, самое важное. Ну, а самое эпичное - очередные 2+1 от Хорхе Молины. Просто представьте, 40 лет человеку, а уже забил 10 голов в Ла Лиге. Фантастика!

35-й тур Примеры. "Мальорка" - "Гранада" - 2:6

Голы: Севилья, 28, Раильо, 58 - Суарес, 6, Эскудеро, 46, Пуэртас, 55, Молина, 69, 90, Узуни, 78

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В статье: Гранада Мальорка
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