Как Тузик грелку. Мальорка - Гранада 2:6. Видео голов и обзор матча

В лобовом поединке двух борцов за выживание "Гранада" не просто добилась победы, но и унизила "Мальорку" на ее же поле, где островитяне собирают львиную долю очков.

Успех позволил "Гранаде" обойти соперника и в таблице тоже - это, пожалуй, самое важное. Ну, а самое эпичное - очередные 2+1 от Хорхе Молины. Просто представьте, 40 лет человеку, а уже забил 10 голов в Ла Лиге. Фантастика!

35-й тур Примеры. "Мальорка" - "Гранада" - 2:6

Голы: Севилья, 28, Раильо, 58 - Суарес, 6, Эскудеро, 46, Пуэртас, 55, Молина, 69, 90, Узуни, 78