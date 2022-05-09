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Виноват не Лунин, а ротация. Атлетико - Реал 1:0. Видео гола и обзор матча

Зарубежные
(2 голосов)

"Матрасники" выиграли дерби Мадриленьо впервые с 2018 года

Виноват не Лунин, а ротация. Атлетико - Реал 1:0. Видео гола и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Gonzalo Arroyo Moreno

Новина українською

"Атлетико" почти гарантировал себе место в следующей Лиге чемпионов благодаря первой за 4 года победе в дерби Мадрида.

Андрей Лунин, впервые в сезоне отыгравший за "Реал" 90 минут в Ла Лиге, в нескольких моментах выручил команду, но против пенальти от Янника Карраско был бессилен. Украинец не виноват - "Реал" играл без ряда лидеров, что и предопределило успех "Матрасников".

35-й тур Примеры. "Атлетико" - "Реал" - 1:0

Гол: Карраско, 40 (с пенальти)

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В статье: Атлетико (Мадрид) Реал (Мадрид)
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