Виноват не Лунин, а ротация. Атлетико - Реал 1:0. Видео гола и обзор матча

"Атлетико" почти гарантировал себе место в следующей Лиге чемпионов благодаря первой за 4 года победе в дерби Мадрида.

Андрей Лунин, впервые в сезоне отыгравший за "Реал" 90 минут в Ла Лиге, в нескольких моментах выручил команду, но против пенальти от Янника Карраско был бессилен. Украинец не виноват - "Реал" играл без ряда лидеров, что и предопределило успех "Матрасников".

35-й тур Примеры. "Атлетико" - "Реал" - 1:0

Гол: Карраско, 40 (с пенальти)