Виноват не Лунин, а ротация. Атлетико - Реал 1:0. Видео гола и обзор матча
"Матрасники" выиграли дерби Мадриленьо впервые с 2018 года
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Gonzalo Arroyo Moreno
"Атлетико" почти гарантировал себе место в следующей Лиге чемпионов благодаря первой за 4 года победе в дерби Мадрида.
Андрей Лунин, впервые в сезоне отыгравший за "Реал" 90 минут в Ла Лиге, в нескольких моментах выручил команду, но против пенальти от Янника Карраско был бессилен. Украинец не виноват - "Реал" играл без ряда лидеров, что и предопределило успех "Матрасников".
35-й тур Примеры. "Атлетико" - "Реал" - 1:0
Гол: Карраско, 40 (с пенальти)
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