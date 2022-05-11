Мастер-класс от Дембеле. Барселона - Сельта 3:1. Видео голов и обзор матча
Еще одно блестящее выступление от Усмана
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Alex Caparros
"Барселона" умудрилась забить три гола при трех ударах в створ ворот. В огромной степени такая эффективность - заслуга Усмана Дембеле, который дважды идеально простреливал на партнеров.
Постепенно оживает Депай, продолжает забивать Обамеянг, второе место - почти решенное дело; в общем, у "Барсы" много причин для радости. Правда, плохая новость тоже есть - Рональда Араухо увезла с поля скорая после очень жесткого стыка головами.
36-й тур Примеры. "Барселона" - "Сельта" - 3:1
Голы: Депай, 30, Обамеянг, 41, 48 - Аспас, 50
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