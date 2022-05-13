Поиздевались. Реал Мадрид - Леванте 6:0. Видео голов и обзор матча
"Лягушки" ныряют в Сегунду
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Manuel Queimadelos/Quality Sport Images
Уже в статусе чемпиона "Реал" растоптал скромного соперника прежде всего благодаря вдохновенной игре Луки Модрича и Винисиуса. У первого - три ассиста, у второго - хет-трик и голевая на Бензема.
Для Мадрида победа ничего не значит - только подняла настроение и все. А вот для "Леванте" случившееся - трагедия; сегодня команда лишилась шансов остаться в элите на следующий сезон.
36-й тур Примеры. "Реал Мадрид" - "Леванте" - 6:0
Голы: Менди, 13, Бензема, 19, Родриго, 34, Винисиус, 45, 68, 83
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