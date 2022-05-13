  1. UA-Футбол ⚽
  2. Видео
  3. Зарубежные
  4. Поиздевались. Реал Мадрид - Леванте 6:0. Видео голов и обзор матча
В тренде

Поиздевались. Реал Мадрид - Леванте 6:0. Видео голов и обзор матча

Зарубежные
(1 голосов)

"Лягушки" ныряют в Сегунду

Поиздевались. Реал Мадрид - Леванте 6:0. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Manuel Queimadelos/Quality Sport Images

Новина українською

Уже в статусе чемпиона "Реал" растоптал скромного соперника прежде всего благодаря вдохновенной игре Луки Модрича и Винисиуса. У первого - три ассиста, у второго - хет-трик и голевая на Бензема.

Для Мадрида победа ничего не значит - только подняла настроение и все. А вот для "Леванте" случившееся - трагедия; сегодня команда лишилась шансов остаться в элите на следующий сезон.

36-й тур Примеры. "Реал Мадрид" - "Леванте" - 6:0

Голы: Менди, 13, Бензема, 19, Родриго, 34, Винисиус, 45, 68, 83

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Реал (Мадрид) Леванте (Валенсия)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде