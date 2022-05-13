Поиздевались. Реал Мадрид - Леванте 6:0. Видео голов и обзор матча

Уже в статусе чемпиона "Реал" растоптал скромного соперника прежде всего благодаря вдохновенной игре Луки Модрича и Винисиуса. У первого - три ассиста, у второго - хет-трик и голевая на Бензема.

Для Мадрида победа ничего не значит - только подняла настроение и все. А вот для "Леванте" случившееся - трагедия; сегодня команда лишилась шансов остаться в элите на следующий сезон.

36-й тур Примеры. "Реал Мадрид" - "Леванте" - 6:0

Голы: Менди, 13, Бензема, 19, Родриго, 34, Винисиус, 45, 68, 83