Ничья имени Лунина. Кадис - Реал Мадрид 1:1. Видео голов и обзор матча
Украинец - король матча
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: David S. Bustamante/Soccrates
"Реал" приехал в Кадис чисто отбыть номер, отсюда и дублеры в основном составе. Хозяева обязаны были пользоваться подарком от Карло Анчелотти, но не вышло.
Камнем преткновения стали сэйвы Андрея Лунина, который помимо шести ударов в створ ворот отразил также и пенальти от Альваро Негредо, за что был признан Ла Лигой "королем матча". В Кадис ему теперь лучше не приезжать - после сэйвов украинца южане за тур до завершения чемпионата упали в зону вылета.
37-й тур Примеры. "Кадис" - "Реал Мадрид" - 1:1
Голы: Собрино, 37 - Мариано, 5
Популярное сейчас
- Андрей Ярмоленко попрощался с болельщиками Вест Хэма
- ВСУ показали кадры ювелирной работы по уничтожению реактивной артиллерии россиян
- Американский генерал: рф рассматривает возможность капитулировать перед Украиной
- Покер Де Брюйне. Вулверхэмптон - Манчестер Сити 1:5. Обзор матча и видео голов
- Kalush Orchestra спели Стефанию вместе с легендарными рокерами в Италии. ВИДЕО
- Пес Патрон - талисман черниговских саперов, ставший суперзвездой интернета. ФОТО