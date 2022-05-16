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Ничья имени Лунина. Кадис - Реал Мадрид 1:1. Видео голов и обзор матча

Зарубежные
(1 голосов)

Украинец - король матча

Ничья имени Лунина. Кадис - Реал Мадрид 1:1. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: David S. Bustamante/Soccrates

Новина українською

"Реал" приехал в Кадис чисто отбыть номер, отсюда и дублеры в основном составе. Хозяева обязаны были пользоваться подарком от Карло Анчелотти, но не вышло.

Камнем преткновения стали сэйвы Андрея Лунина, который помимо шести ударов в створ ворот отразил также и пенальти от Альваро Негредо, за что был признан Ла Лигой "королем матча". В Кадис ему теперь лучше не приезжать - после сэйвов украинца южане за тур до завершения чемпионата упали в зону вылета.

37-й тур Примеры. "Кадис" - "Реал Мадрид" - 1:1

Голы: Собрино, 37 - Мариано, 5

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В статье: Реал (Мадрид) Кадис Андрей Лунин
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