Ничья имени Лунина. Кадис - Реал Мадрид 1:1. Видео голов и обзор матча

"Реал" приехал в Кадис чисто отбыть номер, отсюда и дублеры в основном составе. Хозяева обязаны были пользоваться подарком от Карло Анчелотти, но не вышло.

Камнем преткновения стали сэйвы Андрея Лунина, который помимо шести ударов в створ ворот отразил также и пенальти от Альваро Негредо, за что был признан Ла Лигой "королем матча". В Кадис ему теперь лучше не приезжать - после сэйвов украинца южане за тур до завершения чемпионата упали в зону вылета.

37-й тур Примеры. "Кадис" - "Реал Мадрид" - 1:1

Голы: Собрино, 37 - Мариано, 5