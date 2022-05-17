Пыльный вихрь напал на футболистов во время матча в Перу

Необычное природное явление прославило матч Кубка Перу между клубами "Семильеро" и "Сан-Андрес".

После того, как "Семильеро" забил и сделал счет 1:1, на поле внезапно налетел пыльный вихрь, заставивший спрятаться и игроков, и судей. Облако пыли, похожее по структуре на смерч, пересекло все поле, и лишь после этого матч возобновили.

Видео стало вирусным в сети; вихрь уже прозвали "пыльным дьяволом". Сами перуанцы говорят, что на футболе у них такого у них еще не было.