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Пыльный вихрь напал на футболистов во время матча в Перу

Зарубежные
(1 голосов)

Вы такое видели?

Пыльный вихрь напал на футболистов во время матча в Перу

Скрин: youtube.com

Новина українською

Необычное природное явление прославило матч Кубка Перу между клубами "Семильеро" и "Сан-Андрес".

После того, как "Семильеро" забил и сделал счет 1:1, на поле внезапно налетел пыльный вихрь, заставивший спрятаться и игроков, и судей. Облако пыли, похожее по структуре на смерч, пересекло все поле, и лишь после этого матч возобновили.

Видео стало вирусным в сети; вихрь уже прозвали "пыльным дьяволом". Сами перуанцы говорят, что на футболе у них такого у них еще не было.

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В статье: курьезы чемпионат Перу
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