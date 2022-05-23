Провал на прощание. Барселона - Вильярреал 0:2. Видео голов и обзор матча
Каталонцы закончили плохой сезон плохим результатом
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Jose Breton/Pics Action/NurPhoto
"Барса" дома впервые с 2008 года проиграла "Вильярреалу", который играл без своего лидера Жерара Морено и еще нескольких основных исполнителей.
"Кулес" сильно не хватало эффективности в нападении, а в обороне подвели сперва Дани Алвес, потерявший с поля зрения Педрасу, а затем и Адама Траоре, который вообще отдал ассист на чужого. Даже без мотивации так играть нельзя, поэтому летом "Камп Ноу" ждут большие перемены.
38-й тур Примеры. "Барселона" - "Вильярреал" - 0:2
Голы: Педраса, 41, Мой Гомес, 55
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