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Провал на прощание. Барселона - Вильярреал 0:2. Видео голов и обзор матча

Зарубежные
(1 голосов)

Каталонцы закончили плохой сезон плохим результатом

Провал на прощание. Барселона - Вильярреал 0:2. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Jose Breton/Pics Action/NurPhoto

Новина українською

"Барса" дома впервые с 2008 года проиграла "Вильярреалу", который играл без своего лидера Жерара Морено и еще нескольких основных исполнителей.

"Кулес" сильно не хватало эффективности в нападении, а в обороне подвели сперва Дани Алвес, потерявший с поля зрения Педрасу, а затем и Адама Траоре, который вообще отдал ассист на чужого. Даже без мотивации так играть нельзя, поэтому летом "Камп Ноу" ждут большие перемены.

38-й тур Примеры. "Барселона" - "Вильярреал" - 0:2

Голы: Педраса, 41, Мой Гомес, 55

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В статье: Барселона Вильярреал
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