Провал на прощание. Барселона - Вильярреал 0:2. Видео голов и обзор матча

"Барса" дома впервые с 2008 года проиграла "Вильярреалу", который играл без своего лидера Жерара Морено и еще нескольких основных исполнителей.

"Кулес" сильно не хватало эффективности в нападении, а в обороне подвели сперва Дани Алвес, потерявший с поля зрения Педрасу, а затем и Адама Траоре, который вообще отдал ассист на чужого. Даже без мотивации так играть нельзя, поэтому летом "Камп Ноу" ждут большие перемены.

38-й тур Примеры. "Барселона" - "Вильярреал" - 0:2

Голы: Педраса, 41, Мой Гомес, 55