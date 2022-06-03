Одни без игры, другие без защиты. Испания - Португалия 1:1. Видео голов и обзор матча

С 2010 года нет побед в основное время в пиренейских дерби, и сегодняшний матч еще продлил ничейную серию.

Испания играла лучше все 90 минут, но в моменты, когда соперника можно было дожать, предпочитала тянуть время. Так играть нельзя, и даже разобранная, плохо сбалансированная Португалия ее за это наказала. Оборона у Луиса Энрике - тихий ужас. Пике, Рамос - вернитесь!

1-й тур Лиги наций. Испания - Португалия - 1:1

Голы: Мората, 25 - Орта, 82