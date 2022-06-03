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Одни без игры, другие без защиты. Испания - Португалия 1:1. Видео голов и обзор матча

Зарубежные
(1 голосов)

Очередная ничья в пиренейском дерби

Одни без игры, другие без защиты. Испания - Португалия 1:1. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Quality Sport Images

Новина українською

С 2010 года нет побед в основное время в пиренейских дерби, и сегодняшний матч еще продлил ничейную серию.

Испания играла лучше все 90 минут, но в моменты, когда соперника можно было дожать, предпочитала тянуть время. Так играть нельзя, и даже разобранная, плохо сбалансированная Португалия ее за это наказала. Оборона у Луиса Энрике - тихий ужас. Пике, Рамос - вернитесь!

1-й тур Лиги наций. Испания - Португалия - 1:1

Голы: Мората, 25 - Орта, 82

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В статье: Испания Португалия
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