Одни без игры, другие без защиты. Испания - Португалия 1:1. Видео голов и обзор матча
Очередная ничья в пиренейском дерби
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Quality Sport Images
С 2010 года нет побед в основное время в пиренейских дерби, и сегодняшний матч еще продлил ничейную серию.
Испания играла лучше все 90 минут, но в моменты, когда соперника можно было дожать, предпочитала тянуть время. Так играть нельзя, и даже разобранная, плохо сбалансированная Португалия ее за это наказала. Оборона у Луиса Энрике - тихий ужас. Пике, Рамос - вернитесь!
1-й тур Лиги наций. Испания - Португалия - 1:1
Голы: Мората, 25 - Орта, 82
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