  1. UA-Футбол ⚽
  2. Видео
  3. Зарубежные
  4. Марсьяль, ты ли это? МЮ добыл третью кряду результативную победу на сборах
В тренде

Марсьяль, ты ли это? МЮ добыл третью кряду результативную победу на сборах

Зарубежные
(1 голосов)

Тен Хаг начинает очень бодро

Марсьяль, ты ли это? МЮ добыл третью кряду результативную победу на сборах

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Vince Caligiuri

Новина українською

"МЮ" после разгромов "Ливерпуля" (4:0) и "Мельбурн Виктори" (4:1) не оставил шансов и середняку АПЛ "Кристал Пэласу" - 3:1.

Опять героем "Красных дьяволов" стал Антони Марсьяль - у него гол и ассист. Неужели Эрику тен Хагу удастся реанимировать карьеру француза? Это было бы как нельзя кстати - "МЮ" нужны голы, и рассчитывать только на 37-летнего Роналду глупо.

Товарищеский матч. Мельбурн. "Мельбурн Крикет Граунд"

"Манчестер Юнайтед" - "Кристал Пэлас" - 3:1

Голы: Марсьяль, 17, Рашфорд, 48, Санчо, 59 - Уорд, 74

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Антони Марсьяль Кристал Пэлас (Лондон) Манчестер Юнайтед
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде