Марсьяль, ты ли это? МЮ добыл третью кряду результативную победу на сборах
Тен Хаг начинает очень бодро
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Vince Caligiuri
"МЮ" после разгромов "Ливерпуля" (4:0) и "Мельбурн Виктори" (4:1) не оставил шансов и середняку АПЛ "Кристал Пэласу" - 3:1.
Опять героем "Красных дьяволов" стал Антони Марсьяль - у него гол и ассист. Неужели Эрику тен Хагу удастся реанимировать карьеру француза? Это было бы как нельзя кстати - "МЮ" нужны голы, и рассчитывать только на 37-летнего Роналду глупо.
Товарищеский матч. Мельбурн. "Мельбурн Крикет Граунд"
"Манчестер Юнайтед" - "Кристал Пэлас" - 3:1
Голы: Марсьяль, 17, Рашфорд, 48, Санчо, 59 - Уорд, 74
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