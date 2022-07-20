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У Рафиньи сходу 1+2. Барса эффектно разбила Интер Майями

Зарубежные
(1 голосов)

Каталонцы ярко начали заокеанский тур

У Рафиньи сходу 1+2. Барса эффектно разбила Интер Майями

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Michael Reaves

Новина українською

"Барселона" в первом матче в рамках предсезонного турне по США не оставила камня на камне от "Интер Майями" Дэвида Бекхэма.

Забивали "Кулес" на любой вкус, но особенно надо отметить вклад новичка Рафиньи - у бразильского вингера гол и два ассиста. Усман Дембеле уже не безальтернативен - за место в старте будет настоящая битва.

ТМ. Форт-Лодердейл. "Драйв Пинк Стэдиум"

"Интер Майями" - "Барселона" - 0:6

Голы: Обамеянг, 19, Рафинья, 25, Фати, 41, Гави, 55, Депай, 69, Дембеле, 70

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В статье: Рафинья Барселона Интер Майами
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Комментарии (1)
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NORDOS
20.07.2022 в 12:32
і з цього вони будуть ліпити вялікую пабєдуале 8-2 їхня поразка, яку ніколи не забудуть
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