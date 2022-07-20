У Рафиньи сходу 1+2. Барса эффектно разбила Интер Майями
Каталонцы ярко начали заокеанский тур
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Michael Reaves
"Барселона" в первом матче в рамках предсезонного турне по США не оставила камня на камне от "Интер Майями" Дэвида Бекхэма.
Забивали "Кулес" на любой вкус, но особенно надо отметить вклад новичка Рафиньи - у бразильского вингера гол и два ассиста. Усман Дембеле уже не безальтернативен - за место в старте будет настоящая битва.
ТМ. Форт-Лодердейл. "Драйв Пинк Стэдиум"
"Интер Майями" - "Барселона" - 0:6
Голы: Обамеянг, 19, Рафинья, 25, Фати, 41, Гави, 55, Депай, 69, Дембеле, 70
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Комментарии (1)
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NORDOS
20.07.2022 в 12:32
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