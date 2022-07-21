Мане и де Лигт уже забивают. Бавария с теннисным счетом разбила Ди Си Юнайтед

"Бавария" начала свое американское турне с разгрома столичного "Ди Си Юнайтед". Шесть голов - далеко не предел того, что могло влететь в ворота хозяев.

Отмечаем, что первые голы за "Баварию" забили звездные новички Садио Мане и Маттейс де Лигт, причем сенегальцу доверили пробить пенальти уже на 5-й минуте. С новым лидером все ясно?

ТМ. Вашингтон. "Ауди Филд"

"Ди Си Юнайтед" - "Бавария" - 2:6

Голы: Леланд, 54, Ку-Дипьетро, 83 - Мане, 5 (с пенальти), Забитцер, 12, Гнабри, 44, де Лигт, 47, Зиркзее, 51, Мюллер, 90