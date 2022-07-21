Уже без Зинченко: Ман Сити с трудом одолел мексиканскую Америку

"Манчестер Сити" начал турне Америкой матчем против "Америки" - такая вот тавтология. Нашего Александра Зинченко в составе "Горожан" уже не было - он поехал подписывать контракт с "Арсеналом".

В отличие от команд из США, "Америка" дала европейскому гранду настоящий бой, и местами дело доходило до стычек, что нетипично для товарняков. Все могло кончиться по-разному, но гений Кевина де Брюйне не дал сенсации случиться.

ТМ. Хьюстон. "NRG Стэдиум"

"Манчестер Сити" - "Америка" - 2:1

Голы: де Брюйне, 30, 45+1 - Мартин, 43