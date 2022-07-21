Уже без Зинченко: Ман Сити с трудом одолел мексиканскую Америку
Выручил де Брюйне
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Logan Riely
"Манчестер Сити" начал турне Америкой матчем против "Америки" - такая вот тавтология. Нашего Александра Зинченко в составе "Горожан" уже не было - он поехал подписывать контракт с "Арсеналом".
В отличие от команд из США, "Америка" дала европейскому гранду настоящий бой, и местами дело доходило до стычек, что нетипично для товарняков. Все могло кончиться по-разному, но гений Кевина де Брюйне не дал сенсации случиться.
ТМ. Хьюстон. "NRG Стэдиум"
"Манчестер Сити" - "Америка" - 2:1
Голы: де Брюйне, 30, 45+1 - Мартин, 43
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Ворскла - АИК. Анонс и прогноз матча Лиги Конференций на 21 июля 2022
- ВСУ заставили россиян бежать возле Углегорской ТЭС - Генштаб
- Ничья Динамо, легионер для Шахтера и новый клуб Дибалы. Главные новости за 20 июля
- В форме только Месси: ПСЖ с трудом обыграл Кавасаки в японском турне
- Свадьба на фоне руин: винничанка поделились фото из разрушенного русской ракетой дома
- Известный украинский телеведущий продал свой редкий и дорогущий автомобиль, чтобы помочь ВСУ
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти