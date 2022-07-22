И сразу в еврокубках: Кочергин забил дебютный гол за польский Ракув
Пострадала "Астана"
Фото: rakow.com/ автор неизвестен
Украинский полузащитник Владислав Кочергин отметился дебютным голом за "Ракув" из Ченстоховы.
Случилось это во 2-м раунде квалификации Лиги конференций против "Астаны", от которой поляки не оставили мокрого места - 5:0. Кочергин забил 4-й гол своей команды, грамотно сориентировавшись в штрафной.
26-летний хавбек перебрался в Польшу еще в марте, но игровой практики почти не имеет. В стартовых трех матчах этого сезона Влад набегал лишь 66 минут.
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