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Месси отдохнул, Мбаппе забил: ПСЖ разгромил японских Урава Редс

Зарубежные
(1 голосов)

Париж еще не защищается, но уже атакует

Месси отдохнул, Мбаппе забил: ПСЖ разгромил японских Урава Редс

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Koji Watanabe

Новина українською

"ПСЖ" во втором матче азиатского турне разгромил середняка J-Лиги "Урава Редс". При этом счет мог быть и 3:3, если бы японцы хоть немного реализовывали моменты.

Самым эстетичным получился гол Килиана Мбаппе, который сделал все сам. Лео Месси тренеры дали отдых, он отбегал лишь 20 минут. Также отмечаем второй гол за неделю от воспитанника "ПСЖ" Арно Калимуэндо - похоже, у Мауро Икарди появился неожиданный конкурент.

ТМ. Сайтама. "Сайтама Стэдиум"

"ПСЖ" - "Урава Редс" - 3:0

Голы: Сарабия, 16, Мбаппе, 35, Калимуэндо, 76

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В статье: Пари Сен-Жермен (Париж) Урава Ред Даймондс (Сайтама)
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Комментарии (1)
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Крістoфер (Луцьк)
23.07.2022 в 18:29
Все як в чемпіонаті.
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