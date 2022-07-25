Король симуляций: Неймар обманул японского судью наглым трюком

Склонность Неймара к симуляциям известна в Европе и Южной Америке, а вот японцы, похоже, не в курсе.

В товарищеском матче "ПСЖ" против "Гамбы Осаки" (6:2) арбитр Футоши Накамура купился на картинное падение бразильца и назначил пенальти, которого в помине не было. Все-таки круто, что ФИФА внедрила ВАР - в официальных поединках подобное уже невозможно.