Король симуляций: Неймар обманул японского судью наглым трюком
Еще и пенальти заработал!
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Kaz Photography
Склонность Неймара к симуляциям известна в Европе и Южной Америке, а вот японцы, похоже, не в курсе.
В товарищеском матче "ПСЖ" против "Гамбы Осаки" (6:2) арбитр Футоши Накамура купился на картинное падение бразильца и назначил пенальти, которого в помине не было. Все-таки круто, что ФИФА внедрила ВАР - в официальных поединках подобное уже невозможно.
July 25, 2022
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