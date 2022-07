Позор дня. Фанаты Фенербахче скандировали имя владимира путина на матче с Динамо

В это трудно поверить, но во время матча Лиги чемпионов против "Динамо" фанаты "Фенербахче" скандировали с трибун имя владимира путина.

Соответствующие видео быстро стали вирусными в сети. Турки в основном их поддерживают; для европейцев и украинцев - это настоящий шок.

Видимо, хозяева пытались как-то задеть игроков "Динамо", но, к счастью, с дисциплиной у команды Мирчи Луческу все отлично, и она ответила на оскорбление как надо - голами. Пусть теперь "Фенербахче" живет с тем, что их выбила из ЛЧ команда, у которой 8 месяцев не было соревновательной практики.

A deeply embarrassing moment for Fenerbahçe and Turkey as fans try to bait Dynamo Kiev players by chanting for Vladimir Putin.



Many Kiev players will have friends and family they have lost in this unforgivable war of aggression.



This is wrong.pic.twitter.com/OiA3ClZh3B