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Топ-10 предателей из мира футбола - ВИДЕО

Зарубежные
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КриРо поднял вечную тему

Топ-10 предателей из мира футбола - ВИДЕО

фото из свободных источников

Новина українською

Прямо сейчас на первых полосах мировых спортивных СМИ фигурирует Криштиану Роналду. И нет, речь не о его отпуске, или жене с детьми, или амбициозных планах на сезон.

Дело в том, что Криро хочет перебраться в мадридский "Атлетико". Если это произойдет, то португалец, будучи в статусе лучшего бомбардира и легенды Реала, сможет занести в свое резюме еще одну характеристику, а именно главный предатель года. Эта история и вдохновила Фолстена сделать видео ТОП-10 предателей и иуд из мира футбола

Приятного просмотра!

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В статье: Фолстен
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