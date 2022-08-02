Топ-10 предателей из мира футбола - ВИДЕО

Прямо сейчас на первых полосах мировых спортивных СМИ фигурирует Криштиану Роналду. И нет, речь не о его отпуске, или жене с детьми, или амбициозных планах на сезон.

Дело в том, что Криро хочет перебраться в мадридский "Атлетико" . Если это произойдет, то португалец, будучи в статусе лучшего бомбардира и легенды Реала, сможет занести в свое резюме еще одну характеристику, а именно главный предатель года. Эта история и вдохновила Фолстена сделать видео ТОП-10 предателей и иуд из мира футбола

Приятного просмотра!