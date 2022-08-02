Топ-10 предателей из мира футбола - ВИДЕО
КриРо поднял вечную тему
фото из свободных источников
Прямо сейчас на первых полосах мировых спортивных СМИ фигурирует Криштиану Роналду. И нет, речь не о его отпуске, или жене с детьми, или амбициозных планах на сезон.
Дело в том, что Криро хочет перебраться в
Приятного просмотра!
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