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Хорошо, что не с Динамо: форвард Фенербахче забил два шедевра в Лиге Европы

Зарубежные
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Линкольн - герой дня в еврокубках

Хорошо, что не с Динамо: форвард Фенербахче забил два шедевра в Лиге Европы

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Ali Atmaca/Anadolu Agency

Новина українською

В матчах с "Динамо" турецкий "Фенербахче" предстал командой, которая нещадно транжирит моменты, но сегодня бразилец Линкольн показал, что не все так просто.

В поединке ЛЕ против "Словацко" молодой нападающий забил два феноменальных гола. Просто полюбуйтесь: сперва он поразил ворота ударом со штрафного…

…а под конец матча уже с игры левой ногой вырезал мяч под штангу из-за пределов штрафной. Гениально!

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В статье: Фенербахче (Стамбул) Словацко (Чехия)
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