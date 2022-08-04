Хорошо, что не с Динамо: форвард Фенербахче забил два шедевра в Лиге Европы
Линкольн - герой дня в еврокубках
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Ali Atmaca/Anadolu Agency
В матчах с "Динамо" турецкий "Фенербахче" предстал командой, которая нещадно транжирит моменты, но сегодня бразилец Линкольн показал, что не все так просто.
В поединке ЛЕ против "Словацко" молодой нападающий забил два феноменальных гола. Просто полюбуйтесь: сперва он поразил ворота ударом со штрафного…
…а под конец матча уже с игры левой ногой вырезал мяч под штангу из-за пределов штрафной. Гениально!
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