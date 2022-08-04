Хорошо, что не с Динамо: форвард Фенербахче забил два шедевра в Лиге Европы

В матчах с "Динамо" турецкий "Фенербахче" предстал командой, которая нещадно транжирит моменты, но сегодня бразилец Линкольн показал, что не все так просто.

В поединке ЛЕ против "Словацко" молодой нападающий забил два феноменальных гола. Просто полюбуйтесь: сперва он поразил ворота ударом со штрафного…

…а под конец матча уже с игры левой ногой вырезал мяч под штангу из-за пределов штрафной. Гениально!