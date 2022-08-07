Шоу Месси и Неймара. Клермон - ПСЖ 0:5. Видео голов и обзор матча

"ПСЖ" не заметил отсутствия травмированного Килиана Мбаппе и в дебютном туре чемпионата-2022/23 легко и непринужденно разгромил одного из аутсайдеров Лиги 1.

Хедлайнерами шоу, устроенного парижанами, стали Неймар и Лионель Месси. У первого - гол и три результативных паса; у второго - голевая передача и дубль, причем один из мячей 35-летний аргентинец забил ударом через себя. Красота!

1-й тур Лиги 1. Клермон-Ферран. "Габриэль Монпье"

"Клермон" - "ПСЖ" - 0:5

Голы: Неймар, 9, Хакими, 26, Маркиньос, 38, Месси, 80, 86