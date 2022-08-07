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Шоу Месси и Неймара. Клермон - ПСЖ 0:5. Видео голов и обзор матча

Зарубежные
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Париж покуражился на старте Лиги 1

Шоу Месси и Неймара. Клермон - ПСЖ 0:5. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Xavier Laine

Новина українською

"ПСЖ" не заметил отсутствия травмированного Килиана Мбаппе и в дебютном туре чемпионата-2022/23 легко и непринужденно разгромил одного из аутсайдеров Лиги 1.

Хедлайнерами шоу, устроенного парижанами, стали Неймар и Лионель Месси. У первого - гол и три результативных паса; у второго - голевая передача и дубль, причем один из мячей 35-летний аргентинец забил ударом через себя. Красота!

1-й тур Лиги 1. Клермон-Ферран. "Габриэль Монпье"

"Клермон" - "ПСЖ" - 0:5

Голы: Неймар, 9, Хакими, 26, Маркиньос, 38, Месси, 80, 86

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В статье: Клермон (Клермон-Ферран) Пари Сен-Жермен (Париж)
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