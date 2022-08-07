Шоу Месси и Неймара. Клермон - ПСЖ 0:5. Видео голов и обзор матча
Париж покуражился на старте Лиги 1
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Xavier Laine
"ПСЖ" не заметил отсутствия травмированного Килиана Мбаппе и в дебютном туре чемпионата-2022/23 легко и непринужденно разгромил одного из аутсайдеров Лиги 1.
Хедлайнерами шоу, устроенного парижанами, стали Неймар и Лионель Месси. У первого - гол и три результативных паса; у второго - голевая передача и дубль, причем один из мячей 35-летний аргентинец забил ударом через себя. Красота!
1-й тур Лиги 1. Клермон-Ферран. "Габриэль Монпье"
"Клермон" - "ПСЖ" - 0:5
Голы: Неймар, 9, Хакими, 26, Маркиньос, 38, Месси, 80, 86
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Удвоить счет не позволил Миколенко. АПЛ. Эвертон – Челси 0:1
- Подоляк: Это утро в Европе стало возможным потому, что вчера ЗАЭС чудом из-за россиян не взлетела на воздух
- Каррагер - о дебюте Зинченко за Арсенал: Очень интересно за ним наблюдать
- Кристал Пэлас - Арсенал 0:2. Обзор матча и видео голов
- Красотка дня. Сногсшибательная модель, с которой проводит отпуск Карим Бензема. ФОТО
- Роскошная жена аргентинской звезды купается топлес во время отдыха на Ибице. ФОТО
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти