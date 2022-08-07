Второй гол Бэйла в США: в одиночку пробежал полполя и пальнул под штангу

Гарет Бэйл забил свой второй мяч в четырех матчах за ФК "Лос-Анджелес", причем сделал это в стиле себя прежнего.

Валлиец в одиночку разобрался с двумя соперниками на фланге, сместился в центр и пробил под штангу. Оборона "Реал Солт Лейк" в эпизоде выглядела откровенно жалко - особенно, если учесть, что из-за травм никакой выдающейся скорости у Гарета уже давно нет.