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Второй гол Бэйла в США: в одиночку пробежал полполя и пальнул под штангу

Зарубежные
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Это точно не выставочный матч?

Второй гол Бэйла в США: в одиночку пробежал полполя и пальнул под штангу

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: James Williamson - AMA

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Гарет Бэйл забил свой второй мяч в четырех матчах за ФК "Лос-Анджелес", причем сделал это в стиле себя прежнего.

Валлиец в одиночку разобрался с двумя соперниками на фланге, сместился в центр и пробил под штангу. Оборона "Реал Солт Лейк" в эпизоде выглядела откровенно жалко - особенно, если учесть, что из-за травм никакой выдающейся скорости у Гарета уже давно нет.

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В статье: Гарет Бэйл Реал Солт-Лейк (США) ФК "Лос-Анджелес"
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