Второй гол Бэйла в США: в одиночку пробежал полполя и пальнул под штангу
Это точно не выставочный матч?
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: James Williamson - AMA
Гарет Бэйл забил свой второй мяч в четырех матчах за ФК "Лос-Анджелес", причем сделал это в стиле себя прежнего.
Валлиец в одиночку разобрался с двумя соперниками на фланге, сместился в центр и пробил под штангу. Оборона "Реал Солт Лейк" в эпизоде выглядела откровенно жалко - особенно, если учесть, что из-за травм никакой выдающейся скорости у Гарета уже давно нет.
HE'S GARETH BALE. ????????????????????????????????#LAFC pic.twitter.com/r22UgbUFKg— LAFC (@LAFC) August 7, 2022
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