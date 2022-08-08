Как Палоп Шахтеру: норвежский голкипер вырвал для команды ничью на 94-й минуте

Матч норвежской Элитсерии между "Лиллестремом" и "Тромсе" надолго запомнится всем, кто его видел.

Гости вели в счете с середины первого тайма и, казалось, доведут игру до победы, однако на 94-й минуте 21-летний голкипер "Лиллестрема" Мадс Хеденстад Кристиансен пришел на последний стандарт у чужих ворот… Просто посмотрите, чем все закончилось.