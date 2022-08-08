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Как Палоп Шахтеру: норвежский голкипер вырвал для команды ничью на 94-й минуте

Зарубежные
(1 голосов)

Ну просто герой!

Как Палоп Шахтеру: норвежский голкипер вырвал для команды ничью на 94-й минуте

Фото: lsk.no/ автор неизвестен

Новина українською

Матч норвежской Элитсерии между "Лиллестремом" и "Тромсе" надолго запомнится всем, кто его видел.

Гости вели в счете с середины первого тайма и, казалось, доведут игру до победы, однако на 94-й минуте 21-летний голкипер "Лиллестрема" Мадс Хеденстад Кристиансен пришел на последний стандарт у чужих ворот… Просто посмотрите, чем все закончилось.

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В статье: Тромсе
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