Левандовский не забил. Барселона - Райо Вальекано 0:0. Видео моментов и обзор матча
Первый тур - и первая осечка блауграны
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Angelo Blankespoor/Soccrates
"Барселона" слабо стартовала в Примере, не сумев дома обыграть скромный "Райо Вальекано". Ла Лига зарегистрировала почти всех новичков "Кулес", но ни Левандовский, ни Рафинья, ни Кесье с Кристенсеном не сделали разницы.
Если считать только стопроцентные моменты, то у мадридцев их было не меньше, хотя мячом они почти не владели. Еще и Бускетс схлопотал красную в добавленное время… Ужас.
1-й тур Примеры. Барселона. "Камп Ноу"
"Барселона" - "Райо Вальекано" - 0:0
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