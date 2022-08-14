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Левандовский не забил. Барселона - Райо Вальекано 0:0. Видео моментов и обзор матча

Зарубежные
(1 голосов)

Первый тур - и первая осечка блауграны

Левандовский не забил. Барселона - Райо Вальекано 0:0. Видео моментов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Angelo Blankespoor/Soccrates

Новина українською

"Барселона" слабо стартовала в Примере, не сумев дома обыграть скромный "Райо Вальекано". Ла Лига зарегистрировала почти всех новичков "Кулес", но ни Левандовский, ни Рафинья, ни Кесье с Кристенсеном не сделали разницы.

Если считать только стопроцентные моменты, то у мадридцев их было не меньше, хотя мячом они почти не владели. Еще и Бускетс схлопотал красную в добавленное время… Ужас.

1-й тур Примеры. Барселона. "Камп Ноу"

"Барселона" - "Райо Вальекано" - 0:0

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В статье: Барселона Райо Вальекано (Мадрид)
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