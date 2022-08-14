Левандовский не забил. Барселона - Райо Вальекано 0:0. Видео моментов и обзор матча

"Барселона" слабо стартовала в Примере, не сумев дома обыграть скромный "Райо Вальекано". Ла Лига зарегистрировала почти всех новичков "Кулес", но ни Левандовский, ни Рафинья, ни Кесье с Кристенсеном не сделали разницы.

Если считать только стопроцентные моменты, то у мадридцев их было не меньше, хотя мячом они почти не владели. Еще и Бускетс схлопотал красную в добавленное время… Ужас.

1-й тур Примеры. Барселона. "Камп Ноу"

"Барселона" - "Райо Вальекано" - 0:0