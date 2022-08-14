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Лучшая версия Неймара. ПСЖ - Монпелье 5:2. Видео голов и обзор матча

Зарубежные
(1 голосов)

Париж разгромил третьего соперника подряд

Лучшая версия Неймара. ПСЖ - Монпелье 5:2. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Catherine Steenkeste

Новина українською

"ПСЖ" после назначения тренером Кристофа Гальтье не замечает вообще никого. В Суперкубке Франции был разбит "Нант" (4:0), затем - "Клермон" (5:0) и вот теперь "Монпелье".

На бумаге "Паладины" небезнадежны, но на практике Неймар, Мбаппе и Месси порвали соперника на британский флаг. Особенно отмечаем бразильца, который на старте сезона просто неподражаем и уже оформил 5+2 в трех матчах. Так в Париже Ней не играл еще никогда.

2-й тур Лиги 1. Париж. "Парк де Пренс"

"ПСЖ" - Монпелье" - 5:2

Голы: Сако, 39 (автогол), Неймар, 43 (с пенальти), 51, Мбаппе, 69, Ренату Санчеш, 87 - Хазри, 58, Чато, 90+2

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В статье: Монпелье Пари Сен-Жермен (Париж)
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