Лучшая версия Неймара. ПСЖ - Монпелье 5:2. Видео голов и обзор матча

"ПСЖ" после назначения тренером Кристофа Гальтье не замечает вообще никого. В Суперкубке Франции был разбит "Нант" (4:0), затем - "Клермон" (5:0) и вот теперь "Монпелье".

На бумаге "Паладины" небезнадежны, но на практике Неймар, Мбаппе и Месси порвали соперника на британский флаг. Особенно отмечаем бразильца, который на старте сезона просто неподражаем и уже оформил 5+2 в трех матчах. Так в Париже Ней не играл еще никогда.

2-й тур Лиги 1. Париж. "Парк де Пренс"

"ПСЖ" - Монпелье" - 5:2

Голы: Сако, 39 (автогол), Неймар, 43 (с пенальти), 51, Мбаппе, 69, Ренату Санчеш, 87 - Хазри, 58, Чато, 90+2