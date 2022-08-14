Лучшая версия Неймара. ПСЖ - Монпелье 5:2. Видео голов и обзор матча
Париж разгромил третьего соперника подряд
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Catherine Steenkeste
"ПСЖ" после назначения тренером Кристофа Гальтье не замечает вообще никого. В Суперкубке Франции был разбит "Нант" (4:0), затем - "Клермон" (5:0) и вот теперь "Монпелье".
На бумаге "Паладины" небезнадежны, но на практике Неймар, Мбаппе и Месси порвали соперника на британский флаг. Особенно отмечаем бразильца, который на старте сезона просто неподражаем и уже оформил 5+2 в трех матчах. Так в Париже Ней не играл еще никогда.
2-й тур Лиги 1. Париж. "Парк де Пренс"
"ПСЖ" - Монпелье" - 5:2
Голы: Сако, 39 (автогол), Неймар, 43 (с пенальти), 51, Мбаппе, 69, Ренату Санчеш, 87 - Хазри, 58, Чато, 90+2
Популярное сейчас
- АПЛ. Брентфорд - Манчестер Юнайтед 4:0. Где дно?
- Миколенко получил вторую оценку в Эвертоне за игру с Астон Виллой
- АПЛ. Астон Вилла - Эвертон 2:1. У Стиви Джи команда лучше
- Первый матч и первый трофей. Видео голов и обзор матча Реал - Айнтрахт 2:0
- Украинские бренды креативно намекают на возвращение в Крым. ФОТО
- Основатель Pink Floyd призвал Байдена заставить Зеленского капитулировать
Новости по теме
- 17:54 Зарубежные Игрок ПСЖ пропустил матч Лиги 1 из-за акции против дискриминации ЛГБТ-сообщества
- 23:53 Зарубежные Лига 1. Бен Йеддер ведёт Монако в ЛЧ, неудержимый Терье наносит поражение Марселю
- 09:58 Зарубежные Почеттино объяснил, почему 18-летний хавбек пошел бить пенальти раньше, чем более опытные игроки ПСЖ