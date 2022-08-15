Царь Давид. Альмерия - Реал Мадрид 1:2. Видео голов и обзор матча
Тяжелая победа чемпиона
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Silvestre Szpylma/Quality Sport Images
"Реал" столкнулся с кучей проблем в матче против скромной "Альмерии", которая к концу первого тайма даже подняла на ноги обычно спокойного Анчелотти. А что? Пахло жаренным.
Пришлось выпускать всех звезд, взвинчивать темп и идти на штурм после перерыва. Бензема, Винисиус, Вальверде, Модрич - кто только не бил, а в итоге решающий мяч провел Давид Алаба со штрафного, причем это было его первое касание после выхода с лавки. Царская замена.
1-й тур Примеры. Альмерия. "Хуэгос Медитерранеос"
"Альмерия" - "Реал Мадрид" - 1:2
Голы: Рамазани, 6 - Васкес, 61, Алаба, 75
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