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Царь Давид. Альмерия - Реал Мадрид 1:2. Видео голов и обзор матча

Зарубежные
(1 голосов)

Тяжелая победа чемпиона

Царь Давид. Альмерия - Реал Мадрид 1:2. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Silvestre Szpylma/Quality Sport Images

Новина українською

"Реал" столкнулся с кучей проблем в матче против скромной "Альмерии", которая к концу первого тайма даже подняла на ноги обычно спокойного Анчелотти. А что? Пахло жаренным.

Пришлось выпускать всех звезд, взвинчивать темп и идти на штурм после перерыва. Бензема, Винисиус, Вальверде, Модрич - кто только не бил, а в итоге решающий мяч провел Давид Алаба со штрафного, причем это было его первое касание после выхода с лавки. Царская замена.

1-й тур Примеры. Альмерия. "Хуэгос Медитерранеос"

"Альмерия" - "Реал Мадрид" - 1:2

Голы: Рамазани, 6 - Васкес, 61, Алаба, 75

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В статье: Реал (Мадрид) Альмерия
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