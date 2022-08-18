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Техника на грани фантастики: хавбек Мальме забил идеальный гол в ЛЕ

Зарубежные
(2 голосов)

Ни одного лишнего движения!

Техника на грани фантастики: хавбек Мальме забил идеальный гол в ЛЕ

Фото: bildbyran.se/ автор: Christian Örnberg

Новина українською

Самый красивый гол сегодняшнего вечера явно на счету полузащитника "Мальме" Мустафы Зейдана, от которого пострадал "Сивасспор".

24-летний швед принял мяч, развернулся лицом к воротам и пробил - и все это уместил в два касания. Гарантируем, такого вы давненько не видели.

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В статье: Мальме
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