Техника на грани фантастики: хавбек Мальме забил идеальный гол в ЛЕ
Ни одного лишнего движения!
Фото: bildbyran.se/ автор: Christian Örnberg
Самый красивый гол сегодняшнего вечера явно на счету полузащитника "Мальме" Мустафы Зейдана, от которого пострадал "Сивасспор".
24-летний швед принял мяч, развернулся лицом к воротам и пробил - и все это уместил в два касания. Гарантируем, такого вы давненько не видели.
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