Техника на грани фантастики: хавбек Мальме забил идеальный гол в ЛЕ

Самый красивый гол сегодняшнего вечера явно на счету полузащитника "Мальме" Мустафы Зейдана, от которого пострадал "Сивасспор".

24-летний швед принял мяч, развернулся лицом к воротам и пробил - и все это уместил в два касания. Гарантируем, такого вы давненько не видели.