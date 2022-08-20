Бенефис Тете. Лион - Труа 4:1. Видео голов и обзор матча

"Лион" добыл вторую подряд победу в Лиге 1 - и если с "Аяччо" "Ткачам" пришлось попотеть, то против "Труа" игра шла как по маслу.

Главной звездой выступил арендованный у "Шахтера" Тете - бразильский вингер сперва ассистировал Тальяфико, а затем оформил дубль, причем второй мяч забил в своем классическом стиле, сместившись с правого фланга в центр.

2-й тур Лиги 1. Лион. "Люмьер"

"Лион" - "Труа" - 4:1

Голы: Ляказетт, 3, Тальяфико, 46, Тете, 49, 75 - Тардью, 39 (с пенальти)