Ухода Каземиро не заметили. Сельта - Реал Мадрид 1:4. Видео голов и обзор матча
Третья победа чемпиона в трех матчах нового сезона
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Gonzalo Arroyo Moreno
"Сельта" на равных сражалась против "Реала" примерно полчаса, после чего откровенно поплыла и была с легкостью добита Модричем и Винисиусом.
В преддверии матча "МЮ" объявил о переходе Каземиро, но, по правде, на поле уход бразильца не отразился никак. Чуамени провел показательно мощные 90 минут и, кажется, убедил даже скептиков в готовности к основе уже сейчас.
2-й тур Примеры. Виго. "Балаидос"
"Сельта" - "Реал Мадрид" - 1:4
Голы: Аспас, 23 (с пенальти) - Бензема, 14 (с пенальти), Модрич, 41, Винисиус, 56, Вальверде, 66
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