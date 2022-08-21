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Ухода Каземиро не заметили. Сельта - Реал Мадрид 1:4. Видео голов и обзор матча

Зарубежные
(1 голосов)

Третья победа чемпиона в трех матчах нового сезона

Ухода Каземиро не заметили. Сельта - Реал Мадрид 1:4. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Gonzalo Arroyo Moreno

Новина українською

"Сельта" на равных сражалась против "Реала" примерно полчаса, после чего откровенно поплыла и была с легкостью добита Модричем и Винисиусом.

В преддверии матча "МЮ" объявил о переходе Каземиро, но, по правде, на поле уход бразильца не отразился никак. Чуамени провел показательно мощные 90 минут и, кажется, убедил даже скептиков в готовности к основе уже сейчас.

2-й тур Примеры. Виго. "Балаидос"

"Сельта" - "Реал Мадрид" - 1:4

Голы: Аспас, 23 (с пенальти) - Бензема, 14 (с пенальти), Модрич, 41, Винисиус, 56, Вальверде, 66

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В статье: Реал (Мадрид) Сельта (Виго)
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