Новичок подвел. Атлетико - Вильярреал 0:2. Видео голов и обзор матча
Первое поражение "Матрасников" в сезоне
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Denis Doyle
"Вильярреал" мощно сыграл на поле "Атлетико" и победил в целом заслуженно, хотя Херонимо Рульи несколько раз и пришлось выручать своих.
В составе "Матрасников" антигероем стал летний новичок Науэль Молина. Сперва он "ассистировал" на гол Ереми Пино, а потом еще и удаление заработал, после чего "Желтая субмарина" забила еще раз. Симеоне такое может и не простить.
2-й тур Примеры. Мадрид. "Сивитас Метрополитано"
"Атлетико" - "Вильярреал" - 0:2
Голы: Пино, 73, Жерар Морено, 90+7
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