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Новичок подвел. Атлетико - Вильярреал 0:2. Видео голов и обзор матча

Зарубежные
(1 голосов)

Первое поражение "Матрасников" в сезоне

Новичок подвел. Атлетико - Вильярреал 0:2. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Denis Doyle

Новина українською

"Вильярреал" мощно сыграл на поле "Атлетико" и победил в целом заслуженно, хотя Херонимо Рульи несколько раз и пришлось выручать своих.

В составе "Матрасников" антигероем стал летний новичок Науэль Молина. Сперва он "ассистировал" на гол Ереми Пино, а потом еще и удаление заработал, после чего "Желтая субмарина" забила еще раз. Симеоне такое может и не простить.

2-й тур Примеры. Мадрид. "Сивитас Метрополитано"

"Атлетико" - "Вильярреал" - 0:2

Голы: Пино, 73, Жерар Морено, 90+7

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В статье: Атлетико (Мадрид) Вильярреал
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