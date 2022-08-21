Новичок подвел. Атлетико - Вильярреал 0:2. Видео голов и обзор матча

"Вильярреал" мощно сыграл на поле "Атлетико" и победил в целом заслуженно, хотя Херонимо Рульи несколько раз и пришлось выручать своих.

В составе "Матрасников" антигероем стал летний новичок Науэль Молина. Сперва он "ассистировал" на гол Ереми Пино, а потом еще и удаление заработал, после чего "Желтая субмарина" забила еще раз. Симеоне такое может и не простить.

2-й тур Примеры. Мадрид. "Сивитас Метрополитано"

"Атлетико" - "Вильярреал" - 0:2

Голы: Пино, 73, Жерар Морено, 90+7