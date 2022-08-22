Роберт решает. Реал Сосьедад - Барселона 1:4. Видео голов и обзор матча
Первая победа каталонцев в сезоне
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Juan Manuel Serrano Arce
"Барселона" имела много проблем в первой половине матча в Сан-Себастьяне, но игроки показали характер, а Хави переиграл с заменами Иманола Альгуасиля.
Роберт Левандовский - главный герой вечера; у него дубль и шикарный ассист. Также отмечаем идеальный выход со скамейки Ансу Фати и, конечно, мастерство тер Штегена, который удержал ничью на табло, когда "Барсе" было особенно трудно.
2-й тур Примеры. Сан-Себастьян. "Аноэта"
"Реал Сосьедад" - "Барселона" - 1:4
Голы: Исак, 6 - Левандовский, 1, 68, Дембеле, 66, Фати, 79
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