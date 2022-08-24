Бенфика – Динамо 3:0. Видео голов и обзор матча
Видеообзор поединка
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Киевское Динамо сыграло свой ответный поединок квалификации
После домашних 0:2 киевлянам нужно было атаковать, однако инициативу сразу захватили орлы и таки открыли счет на 27-й минуте. Отличился Отаменди.
Ну а ближе к концу тайма дело стало совсем плохо. Еще два гола орлов закрыли игру.
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Бенфика – Динамо 3:0
Голы: Отаменди (27), Рафа Силва (40), Нерес (43)
Гол Отаменди:
Гол Силвы:
Гол Нереса:
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Комментарии (1)
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miruk 81 (львів)
23.08.2022 в 22:56
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