Бенфика – Динамо 3:0. Видео голов и обзор матча

Киевское Динамо сыграло свой ответный поединок квалификации ЛЧ против Бенфики.

После домашних 0:2 киевлянам нужно было атаковать, однако инициативу сразу захватили орлы и таки открыли счет на 27-й минуте. Отличился Отаменди.

Ну а ближе к концу тайма дело стало совсем плохо. Еще два гола орлов закрыли игру.

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Бенфика – Динамо 3:0

Голы: Отаменди (27), Рафа Силва (40), Нерес (43)

Гол Отаменди:

Гол Силвы:

Гол Нереса: