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Бенфика – Динамо 3:0. Видео голов и обзор матча

Зарубежные
(2 голосов)

Видеообзор поединка

Бенфика – Динамо 3:0. Видео голов и обзор матча

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Киевское Динамо сыграло свой ответный поединок квалификации ЛЧ против Бенфики.

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После домашних 0:2 киевлянам нужно было атаковать, однако инициативу сразу захватили орлы и таки открыли счет на 27-й минуте. Отличился Отаменди.

Ну а ближе к концу тайма дело стало совсем плохо. Еще два гола орлов закрыли игру.

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Бенфика – Динамо 3:0
Голы: Отаменди (27), Рафа Силва (40), Нерес (43)

Гол Отаменди:

Гол Силвы:

Гол Нереса:

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В статье: Бенфика (Лиссабон) Динамо (Киев)
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Комментарии (1)
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miruk 81 (львів)
23.08.2022 в 22:56
Неможливо вигравати стоячи. Який беседін, який шепелєв, який буяльський? Це гавці 1 ліги максимум
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