Бисиклета для учебников: шикарный гол Динамо Загреб на пути в ЛЧ
Бруно Петкович - просто монстр
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Igor Kralj/Pixsell/MB Media
Ответный матч плей-офф раунда квалификации Лиги чемпионов между "Буде-Глимт" и "Динамо Загреб" в эти минуты еще продолжается, но интернет гудит уже сейчас.
На 35-й минуте центрфорвард хорватов Бруно Петкович в окружении сразу нескольких соперников взмыл в воздух и в падении через себя пробил без шансов для голкипера. Просто посмотрите на эту красоту - кажется, это настоящий идеал бисиклеты.
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