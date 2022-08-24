Бисиклета для учебников: шикарный гол Динамо Загреб на пути в ЛЧ

Ответный матч плей-офф раунда квалификации Лиги чемпионов между "Буде-Глимт" и "Динамо Загреб" в эти минуты еще продолжается, но интернет гудит уже сейчас.

На 35-й минуте центрфорвард хорватов Бруно Петкович в окружении сразу нескольких соперников взмыл в воздух и в падении через себя пробил без шансов для голкипера. Просто посмотрите на эту красоту - кажется, это настоящий идеал бисиклеты.