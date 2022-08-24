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Бисиклета для учебников: шикарный гол Динамо Загреб на пути в ЛЧ

Зарубежные
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Бруно Петкович - просто монстр

Бисиклета для учебников: шикарный гол Динамо Загреб на пути в ЛЧ

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Igor Kralj/Pixsell/MB Media

Новина українською

Ответный матч плей-офф раунда квалификации Лиги чемпионов между "Буде-Глимт" и "Динамо Загреб" в эти минуты еще продолжается, но интернет гудит уже сейчас.

На 35-й минуте центрфорвард хорватов Бруно Петкович в окружении сразу нескольких соперников взмыл в воздух и в падении через себя пробил без шансов для голкипера. Просто посмотрите на эту красоту - кажется, это настоящий идеал бисиклеты.

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В статье: Динамо (Загреб) Будё-Глимт Бруно Петкович
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