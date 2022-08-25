В ЛЧ без заполярья. Динамо Загреб - Буде-Глимт 4:1. Видео голов и обзор матча

Загребское "Динамо" после гостевого поражения 0:1 дома взяло реванш у "Буде-Глимт" и пробилось в групповой раунд Лиги чемпионов.

Получилось драматично, как и полагается - дополнительное время, гол за 4 минуты до финального свистка, нервы, карточки. Кажется, клубу из норвежского заполярья просто не хватило опыта - в конце матча парни Кьетиля Кнутсена немного расклеились, а вот Загреб наоборот.

Плей-офф квалификации ЛЧ. Загреб. "Максимир"

"Динамо Загреб" - "Буде-Глимт" - 4:1

Голы: Оршич, 4, Петкович, 35, Дрмич, 116, Бочкай, 120 - Гренбек, 70