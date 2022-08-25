Шоу ради благотворительности. Барселона - Ман Сити 3:3. Видео голов и обзор матча

"Барселона" и "Манчестер Сити" вчера сыграли довольно боевой товарищеский матч, в котором хватало и фолов, и эмоций, и даже был пенальти на 98-й минуте.

Задействовали команды преимущественно игроков ротации, хотя многие лидеры тоже получили свои минуты, как Бускетс, Альба, Фати, Марез и де Брейне.

Примечательно, что все вырученные от спарринга средства будут направлены в фонд борьбы с боковым амиотрофическим склерозом. Страшная болезнь была два года назад обнаружена у экс-голкипера и тренера "Барсы" Хуана Карлоса Унсуэ.

ТМ. Барселона. "Камп Ноу"

"Барселона" - "Манчестер Сити" - 3:3

Голы: Обамеянг, 29, де Йонг, 66, Депай, 79 - Альварес, 21, Палмер, 70, Марез, 90+9 (с пенальти)