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Шоу ради благотворительности. Барселона - Ман Сити 3:3. Видео голов и обзор матча

Зарубежные
(2 голосов)

Яркий вечер на "Камп Ноу"

Шоу ради благотворительности. Барселона - Ман Сити 3:3. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Adria Puig/Anadolu Agency

Новина українською

"Барселона" и "Манчестер Сити" вчера сыграли довольно боевой товарищеский матч, в котором хватало и фолов, и эмоций, и даже был пенальти на 98-й минуте.

Задействовали команды преимущественно игроков ротации, хотя многие лидеры тоже получили свои минуты, как Бускетс, Альба, Фати, Марез и де Брейне.

Примечательно, что все вырученные от спарринга средства будут направлены в фонд борьбы с боковым амиотрофическим склерозом. Страшная болезнь была два года назад обнаружена у экс-голкипера и тренера "Барсы" Хуана Карлоса Унсуэ.

ТМ. Барселона. "Камп Ноу"

"Барселона" - "Манчестер Сити" - 3:3

Голы: Обамеянг, 29, де Йонг, 66, Депай, 79 - Альварес, 21, Палмер, 70, Марез, 90+9 (с пенальти)

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В статье: Барселона Манчестер Сити
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