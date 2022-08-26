Алкоголь, наркотики, лень. Топ звезд футбола, которые просрали свои карьеры - ВИДЕО

Многим футболистам в какой-то момент удалось добиться определенного уровня популярности, но далеко не все смогли сохранить свою карьеру.

Многие ранее широко известные игроки погубили свой потенциал и амбиции из-за неудачного трансфера, алкоголя и других обстоятельств. Именно о таких случаях мы сегодня с вами и поговорим.

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Костя Фолстен подготовил для вас топ-звезд футбола, которые просрали свои карьеры! Приятного просмотра!