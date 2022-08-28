Шоу Левандовского. Барселона - Вальядолид 4:0. Видео голов и обзор матча

Матч записного фаворита против записного аутсайдера прошел именно так, как предполагалось - без малейших шансов для команды Пачеты.

В составе "Барселоны" сегодня, как и неделю назад, выделялись Усман Дембеле и, особенно, Роберт Левандовский, оформивший второй дубль подряд. Уровень игры поляка в штрафной - просто космос. Неудивительно, что "Камп Ноу" уже распевает его имя.

3-й тур Примеры. Барселона. "Камп Ноу"

"Барселона" - "Вальядолид" - 4:0

Голы: Левандовский, 24, 64, Педри, 43, Серхи Роберто, 90+2