Шоу Левандовского. Барселона - Вальядолид 4:0. Видео голов и обзор матча
Яркая победа каталонцев
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Alex Caparros
Матч записного фаворита против записного аутсайдера прошел именно так, как предполагалось - без малейших шансов для команды Пачеты.
В составе "Барселоны" сегодня, как и неделю назад, выделялись Усман Дембеле и, особенно, Роберт Левандовский, оформивший второй дубль подряд. Уровень игры поляка в штрафной - просто космос. Неудивительно, что "Камп Ноу" уже распевает его имя.
3-й тур Примеры. Барселона. "Камп Ноу"
"Барселона" - "Вальядолид" - 4:0
Голы: Левандовский, 24, 64, Педри, 43, Серхи Роберто, 90+2
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