Сенсация была близко. Эспаньол - Реал Мадрид 1:3. Видео голов и обзор матча

"Эспаньол" дал очень жесткий, серьезный бой "Реалу", и чемпиону пришлось отдать кучу сил ради трех очков.

Карим Бензема впервые в новом сезоне мощно проявил себя. Дубль француза на последних минутах уничтожил вымотанного андердога, державшегося из последних сил. Ну, и еще отмечаем сэйвы Тибо Куртуа и удачные замены - что Камавинга, что Родриго добавили "Реалу" остроты.

3-й тур Примеры. Барселона. "Корнелья-Эль-Прат"

"Эспаньол" - "Реал Мадрид" - 1:3

Голы: Хоселу, 43 - Винисиус, 12, Бензема, 88, 90+9