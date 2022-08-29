Сенсация была близко. Эспаньол - Реал Мадрид 1:3. Видео голов и обзор матча
Выручил будущий обладатель Золотого мяча
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: David S. Bustamante/Soccrates
"Эспаньол" дал очень жесткий, серьезный бой "Реалу", и чемпиону пришлось отдать кучу сил ради трех очков.
Карим Бензема впервые в новом сезоне мощно проявил себя. Дубль француза на последних минутах уничтожил вымотанного андердога, державшегося из последних сил. Ну, и еще отмечаем сэйвы Тибо Куртуа и удачные замены - что Камавинга, что Родриго добавили "Реалу" остроты.
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"Эспаньол" - "Реал Мадрид" - 1:3
Голы: Хоселу, 43 - Винисиус, 12, Бензема, 88, 90+9
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