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Сенсация была близко. Эспаньол - Реал Мадрид 1:3. Видео голов и обзор матча

Зарубежные
(1 голосов)

Выручил будущий обладатель Золотого мяча

Сенсация была близко. Эспаньол - Реал Мадрид 1:3. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: David S. Bustamante/Soccrates

Новина українською

"Эспаньол" дал очень жесткий, серьезный бой "Реалу", и чемпиону пришлось отдать кучу сил ради трех очков.

Карим Бензема впервые в новом сезоне мощно проявил себя. Дубль француза на последних минутах уничтожил вымотанного андердога, державшегося из последних сил. Ну, и еще отмечаем сэйвы Тибо Куртуа и удачные замены - что Камавинга, что Родриго добавили "Реалу" остроты.

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"Эспаньол" - "Реал Мадрид" - 1:3

Голы: Хоселу, 43 - Винисиус, 12, Бензема, 88, 90+9

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В статье: Реал (Мадрид) Эспаньол (Барселона)
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