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Впервые на Кипре: Безус забил шикарный гол в падении через себя

Зарубежные
(1 голосов)

Ох и красавец Роман!

Впервые на Кипре: Безус забил шикарный гол в падении через себя

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Jeroen Meuwsen/BSR Agency

Новина українською

Украинец Роман Безус стильно открыл счет голам за кипрскую "Омонию" в матче 2-го тура местного чемпионата против АЕК Ларнака.

31-летний полузащитник быстро сориентировался в суматохе после навеса с углового и вколотил мяч в сетку шикарными "ножницами". Просто зацените эту красотищу - ничего эффектнее наши в эти выходные не забивали.

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В статье: Роман Безус АЕК (Ларнака) Омония (Никосия)
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Комментарии (1)
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Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
03.09.2022 в 22:19
Смачно!
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