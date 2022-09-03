Впервые на Кипре: Безус забил шикарный гол в падении через себя

Украинец Роман Безус стильно открыл счет голам за кипрскую "Омонию" в матче 2-го тура местного чемпионата против АЕК Ларнака.

31-летний полузащитник быстро сориентировался в суматохе после навеса с углового и вколотил мяч в сетку шикарными "ножницами". Просто зацените эту красотищу - ничего эффектнее наши в эти выходные не забивали.