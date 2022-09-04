Как в эру Месси. Севилья - Барселона 0:3. Видео голов и обзор матча

"Барселона" не оставила шансов кризисной "Севилье" благодаря яркому выступлению почти всей команды. Центр обороны разве что немного подкачал, но тер Штеген с вызовами справился.

Кроме немца отмечаем идеальную работу в прессинге от Гави, которого признали игроком матча; два ассиста от экс-севильца Кунде, а еще очередную сильную игру Роберта Левандовского. Прости, Бензема, но прямо сейчас именно поляк - лучший центрфорвард Ла Лиги.

4-й тур Примеры. Севилья. "Рамон Санчес Писхуан"

"Севилья" - "Барселона" - 0:3

Голы: Рафинья, 21, Левандовский, 36, Эрик Гарсия, 50