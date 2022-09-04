Лео отдает, Килиан забивает. Нант - ПСЖ 0:3. Видео голов и обзор матча

"ПСЖ" вообще не имел проблем против "Нанта", за исключением одной - на 24-й минуте Фабио прямой ногой въехал в колено Витинье. Да, прямая красная, но и португальца пришлось менять.

В остальном - скучноватый матч очень сильной команды против посредственной. Результат для "ПСЖ" сделали те, кто и должен - Лео Месси отдал две голевые на Килиана Мбаппе. При Гальтье роли в Париже распределены очень четко.

5-й тур Лиги 1. Нант. "Божуар"

"Нант" - "ПСЖ" - 0:3

Голы: Мбаппе, 18, 54, Нуну Мендеш, 68